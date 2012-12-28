Все новости
Дело о гибели 37-летней женщины под колёсами грузовика направлено в суд
Происшествия
Один из участников подросткового конфликта на Циолковского засветился на видео с издевательствами над мальчиком
Происшествия
«Мечта» вернулась к детям
Общество
Ссора друзей обернулась трагедией: 42-летний липчанин погиб, 39-летний — сел на девять лет
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Приговор Ангелу за осквернение памятника воинам-землякам устоял в суде
Происшествия
Липчанин предложил простой способ убрать дрифтеров от «Линии»
Общество
51-летний водитель «Рено» погиб в столкновении с погрузчиком и автомобилем
Происшествия
В Липецке завершается отведенный на подачу тепла месяц
Общество
Липчанин угрожал матери ножом
Происшествия
За «Горный ручей» в Нижнем парке спросят с поставщика
Общество
68-летнюю женщину насмерть придавило деревом
Происшествия
Следившего за своей бывшей с помощью GPS-трекера 40-летнего мужчину оштрафовали на 30 000 рублей
Происшествия
На месте порыва водопровода поселились утки
Общество
На улице Катукова столкнулись «Лада» и «Рено»: одна из машин выехала на газон
Происшествия
В доме на улице Ворошилова из крана пошло «золото»
Общество
Липецкие астматики жалуются на отсутствие льготных лекарств
Здоровье
57-летний водитель «Хендая» погиб в столкновении с большегрузом
Общество
В выходные будет перекрыта улица Интернациональная
Общество
В десятиэтажке на улице 8 Марта горела проводка
Происшествия
В России
44
52 минуты назад

Самолет SJ-100 успешно прошел испытания на влагозащиту двигателя

В ходе тестов была подтверждена возможность эксплуатации лайнера при наличии воды на взлетно-посадочной полосе.

Полностью импортозамещенный SJ-100 (Sukhoi Superjet 100) успешно завершил испытания на защиту российских двигателей ПД-8 от попадания воды, — говорится в сообщении Минпромторга России.

«Подтверждено, что при движении лайнера вода не нарушает работу его маршевых двигателей и вспомогательной силовой установки», — отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в министерстве, это одно из важнейших испытаний, поскольку взлет и посадка самолета могут проводиться в том числе во время дождя, — передает ТАСС.

В госкорпорации «Ростех» рассказали, что для проведения испытаний на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова в городе Жуковский смонтирован «бассейн» длиной более 70 метров и шириной 12 метров. Самолет разгоняется и выполняет пробежки по взлетно-посадочной полосе с «бассейном».

«<…> Новейшие силовые установки ПД-8, созданные ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация) с применением передовых решений и технологий, показали надежную работу во время испытаний «бассейн». Двигатели в очередной раз подтвердили, что при любых условиях будет обеспечена безопастность пассажиров самолета», — заявил замдиректора по продажам ОДК Федор Миронов, слова которого приводит Ростех.

SJ-100 — это российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.

В октябре глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что рассчитывает на завершение сертификации самолета в начале 2026 года. После этого начнется его серийное производство.

В апреле 2025 года полностью импортозамещенный SJ-100 с двигателями ПД-8 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре.
испытания
самолет
импортозамещение
