Самолет SJ-100 успешно прошел испытания на влагозащиту двигателя
В ходе тестов была подтверждена возможность эксплуатации лайнера при наличии воды на взлетно-посадочной полосе.
«Подтверждено, что при движении лайнера вода не нарушает работу его маршевых двигателей и вспомогательной силовой установки», — отмечается в сообщении.
Как подчеркнули в министерстве, это одно из важнейших испытаний, поскольку взлет и посадка самолета могут проводиться в том числе во время дождя, — передает ТАСС.
В госкорпорации «Ростех» рассказали, что для проведения испытаний на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова в городе Жуковский смонтирован «бассейн» длиной более 70 метров и шириной 12 метров. Самолет разгоняется и выполняет пробежки по взлетно-посадочной полосе с «бассейном».
«<…> Новейшие силовые установки ПД-8, созданные ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация) с применением передовых решений и технологий, показали надежную работу во время испытаний «бассейн». Двигатели в очередной раз подтвердили, что при любых условиях будет обеспечена безопастность пассажиров самолета», — заявил замдиректора по продажам ОДК Федор Миронов, слова которого приводит Ростех.
SJ-100 — это российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.
В октябре глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что рассчитывает на завершение сертификации самолета в начале 2026 года. После этого начнется его серийное производство.
В апреле 2025 года полностью импортозамещенный SJ-100 с двигателями ПД-8 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре.
