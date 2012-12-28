Один из участников подросткового конфликта на Циолковского засветился на видео с издевательствами над мальчиком
28 минут назад
В Тамбовской области задержали россиянина за передачу данных блогеру ВСУ
Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и финансировании терроризма.
По данным российских силовиков, подозреваемый сообщил подконтрольному Вооруженным силам Украины (ВСУ) блогеру данные о подразделениях, участвующих в специальной военной операции (СВО). Выяснилось, что задержанный также осуществил безналичные переводы денег на нужды одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций.
Теперь задержанному грозит срок по делу о государственной измене и финансировании терроризма.
Следственным отделом УФСБ России по Тамбовской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 275 УК России (государственная измена) и ч. 1.1 ст. 205.1 (финансирование терроризма) УК России, — говорится в сообщении.
Верховный суд (ВС) России дал рекомендации нижестоящим инстанциям по назначению наказаний за государственную измену, указав не учитывать смягчающие обстоятельства при определенных условиях.
