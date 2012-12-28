Один из участников подросткового конфликта на Циолковского засветился на видео с издевательствами над мальчиком
сегодня, 11:51
В Подмосковье пресекли подготовку к теракту
В Московской области пресечена подготовка к теракту.
«Предварительно установлено, что злоумышленник в одном из мессенджеров инициативно вступил в переписку с неизвестным и выразил готовность оказывать содействие украинским спецслужбам. По указанию куратора он приехал в гаражный кооператив в городе Люберцы Московской области, где забрал из тайника пакет со взрывным устройством. Его молодой человек должен был доставить в Измайловский парк в Москве и так же, через тайник, передать. В процессе выполнения задуманного он был задержан полицейскими.
Старшим следователем СУ МУ МВД России «Люберецкое» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 205 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и розыск соучастников задержанного.
