41 минуту назад
В Балтийском море зафиксированы тысячи ложных сигналов о кораблях-призраках НАТО
Уточняется, что данный инцидент может быть связан с возникшей на станции приема сигналов идентификации судов (AIs) в Парайнене ошибкой.
«Сотни кораблей-призраков внезапно появились в Балтийском море, и их след ведет к архипелагу Турку», — говорится в публикации издания со ссылкой на источники.
Настоящее местоположение кораблей было в нескольких тысячах километров от указанных в системе сигналов, базировавшихся в Балтийском море, — отмечает издание. Один из испанских кораблей, который следовал из Сомали в Японию, ошибочно отображался в Финском заливе.
Причина сбоя неизвестна. Traficom не отрицает, что инцидент может быть результатом преднамеренного вмешательства в системы слежения за кораблями.
Уточняется, что данный инцидент может быть связан с возникшей на станции приема сигналов идентификации судов (AIs) в Парайнене ошибкой. По информации самой станции, в среднем она принимает более 100 сигналов в час, но в момент ошибки к ней пришло около 18 тысяч уведомлений, — пишут «Известия».
