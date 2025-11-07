Один из участников подросткового конфликта на Циолковского засветился на видео с издевательствами над мальчиком
Ссора друзей обернулась трагедией: 42-летний липчанин погиб, 39-летний — сел на девять лет
Благоустройство набережной реки Быстрая Сосна в Ельце за 154 863 426 рублей доделает другой подрядчик
7 ноября НЛМК отмечает 91-ю годовщину первой плавки чугуна. Кого бы вы поздравили в этот день?
Застройщик с орловскими корнями не хочет потерять десятки тысяч квадратных метров жилья в «Елецком»
Находившегося в федеральном розыске гражданина Армении нашли в ходе операции «Нелегал–2025»
89-летняя липчанка перевела мошенникам 145 тысяч рублей, пытаясь получить компенсацию за лекарства
В Госдуме предлагают ограничить долю собственных торговых марок у торговых сетей
Как отмечается, ограничение доли СТМ может привести к исчезновению части продуктов, поскольку у некоторых ретейлеров на собственные марки приходится до 95% ассортимента.
Инициатива предполагает правки в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». Согласно проекту, доля товаров СТМ в ассортименте ритейлеров не должна будет превышать 25%. В случае если предложение будет принято, обновленный закон вступит в силу 1 сентября 2026 г.
В пояснительной записке говорится, что документ поможет предотвратить целенаправленное завышение отдельными торговыми сетями цен на марки несобственного производства, — пишут «Известия».
