Работа по душе: Валентина Гончарова водит трамвай вот уже 33 года

Первую трамвайную линию длиной 7,4 км проложили в Липецке 7 ноября 1947 года — между спиртзаводом и тракторным заводом. Тогда подвижной состав состоял из старых вагонов, переданных городу из Ижевска, Саратова, Сталинграда и Горького. Этот день, 7 ноября, официально считается Днем липецкого трамвая.

Наша собеседница, 54-летняя Валентина Гончарова, водит трамвай вот уже 33 года. По первому образованию она — повар-кондитер. «Быстро поняла, поняла, что это — не мое. В 1992-м решила стать водителем троллейбуса. Отучилась, но стала водителем трамвая. Эта работа сразу пришлась мне по душе. А еще тут платили вовремя зарплату, что по тем временам было большой удачей».





Валентина успела захватить золотое время, когда в Липецке было аж 16 трамвайных маршрутов. Она поработала на каждом, но особенно ей нравился маршрут «А», который по кругу ходил от кольца Трубного завода до улицы Литаврина. Говорит, что пассажиры в нем были людьми интеллигентными. Гончарова водила все марки трамваев, какие были в депо, кроме знаменитого «Лип Липыча». Больше всего ей нравилась чешская «Татра» с ее простым управлением по сравнению с вагонами «КТМ». Нынешние трамваи Усть-Катавского завода, те, что муниципалитет получил по концессии от ООО «Мовиста-Регионы-Липецк», конечно, не чета тем ветеранам.

Валентина Гончарова знает все о новых трамваях модели 71-639 «Кастор». Таких теперь в МУП «Горэлектротранс» — 46. Вагон весит 22 тонны — больше, чем старые железные трамваи «КТМ». Почему он такой тяжелый, если у шестиосного трехсекционного вагона — пластиковый корпус?

Оказывается, солидный вес трамваю придает как дополнительное оборудование на крыше, так и массивные колесные пары и каркас из 15-миллиметрового стального проката, к которому и крепится пластиковая обшивка. Поэтому новый трамвай очень ремонтопригоден. Если он попадет в аварию, ремонтной бригаде не нужно будет кувалдами рихтовать толстый металл: нужно будет лишь снять поврежденную пластиковую деталь и поменять ее на новую.





Липецку такое счастье досталось потому, что город успел войти в десятку городов, участников федерального проекта по развитию общественного электротранспорта. В 2022 году губернатор Игорь Артамонов подписал соглашение с корпорацией «ВЭБ.РФ» о сотрудничестве в развитии электротранспорта, предусматривающее комплексное обновление трамвайной инфраструктуры и подвижного состава. Концессионер обязался вложить в липецкий проект 14,5 млрд рублей инвестиций. Прошло два года — и первый трамвай с пассажирами 20 июня 2024 года поехал от остановки «Полиграфический комплекс» к памятнику Танкистам.

Этот первый вагон доверили вести как раз Валентине Гончаровой. Она вспоминает, как волновалась в тот день. И даже запомнила эксперимент, который провели корреспонденты GOROD48 — мы тогда поставили на пол вагона стакан с водой чтобы проверить, не расплескается ли она, ведь концессионер обещал за счет нового способа соединения рельсов плавный ход трамвая. Из стаканчика не вылилось ни капли!

— Полная вместимость вагона — 170 человек, сидячих мест — 33, — проводит экскурсию по своему трамваю Валентина Гончарова. — Салон оборудован светодиодной подсветкой и системой кондиционирования воздуха, Wi-Fi, электронными табло, USB-зарядками (они работают — мы проверяли), дверями с функцией антизажима: они работают и в вызывном режиме — для открытия дверей, пассажирам нужно нажать на большую кнопку.

Гончарова говорит, что быстро привыкла к джойстику, заменившему ножное управление, которое было в старых вагонах. Ее новое рабочее место — предел мечтаний.

— Это небо и земля в отличие от кабины прежних 35-летних трамваев. Все управление — под руками, все очень удобно. Тут все — на электронике. Система кондиционирования, подогрев сидения, которое можно выставить по индивидуальным предпочтениям. Кабина оборудована прибором «антисон»: если камера замечает, что водитель закрыл глаза, не крутит головой по сторонам или залип в телефоне, он тут же подает сигнал, велит не отвлекаться, — рассказывает водитель.

Водитель видит на мониторе перед собой графическое изображение трамвая. Если надо открыть ту или иную дверь — нужно коснуться ее пальцем на сенсорной панели. Там же можно открыть журнал сообщений, в котором, как в черном ящике самолета, есть вся информацию о параметрах работы трамвая и даже о допущенных водителем ошибках, например, езде с открытой дверью. Также можно на ходу провести диагностику работы оборудования, увидеть неисправности. Предусмотрена даже функция беспилотного движения трамвая. Фантастика!

Чуть выше уровня глаз водителя расположены еще три монитора. Они обеспечивают обзор трамвая слева, сзади и справа, а раньше Гончарова ездила по зеркалам. Еще одно неоспоримое преимущество вагонов от «Мовисты» в том, теперь для движения задним ходом не нужен еще один водитель. Сейчас для таких маневров водителю нужно просто перейти на заднюю площадку вагона, открыть специальным ключом небольшой пульт управления и после предупреждающего звонка трамвай снова едет вперед!

В кабине трамвая есть и ломик, непременный атрибут для ручного перевода стрелок на путях. Но как только проект «Мовисты» в Липецке будет завершен, нужда в нем отпадет: весь процесс движения рельсового транспорта будет осуществляться в автоматическом режиме.

Валентина Гончарова непросто пережила период безвременья, те два года, когда по концессии заново собирали пути маршрута нынешней «двойки». Она благодарна предприятию, что все это время была в оплачиваемом простое. Сейчас, как и раньше, рабочий день для нее начинается в одно и то же время — в 3:30 ночи. В это время она встает и едет в депо на дежурном автобусе МУПа, чтобы в 5 часов вывести трамвай на маршрут.

— К такому графику давно привыкла — даже в выходные встаю с первыми петухами. Первый рейс — самый спокойный. В это время я наслаждаюсь видами просыпающегося города. Также мне нравятся последние рейсы — можно уже любоваться вечерним городом. Особенно на своей «двоечке» мне нравятся виды парка Победы.





Выходить на пенсию Гончарова не собираюсь. Говорит, что будет работать, сколько Бог даст:

— Тут у нас подобрался хороший коллектив. В «Горэлектротрансе» есть и супружеские пары, и рабочие династии. Люди здесь за свою работу держатся, дорожат своим местом. Мечтаю лишь об одном — чтобы концессионер открыл движение по всем старым маршрутам и построил новую ветку в юго-западном районе города. Чтобы жители Липецка могли, наконец, после некоторой паузы в полной мере пользоваться самым безопасным транспортом, трамваем.

В сентябре концессионер возобновил движение трамваев на еще одной заново переложенной ветке, по которой трамваи маршрута 1к поехали от депо на левый берег реки Воронеж до остановки «Улица Чехова» в районе Тракторного. Оттуда — до шестой доменной печи — можно добраться на старых городских трамваях 15-го маршрута. Стыковочные маршруты синхронизированы. Пассажиры смогут ехать на двух трамваях по одному билету. Компания «Мовиста-Регионы-Липецк» осенью следующего года собирается достроить новые пути для трамваев еще двух маршрутов — от кольца 9-го микрорайона до Центрального рынка и от кольцевой развязки улиц Краснозаводской и Металлургов до улицы 9 Мая. А в 2027 году в Липецке построят и новую ветку, по которой трамваи будут ходить до улицы Стаханова.

