Наценку торговли на товары предлагают установить на уровне 15%
«Рост цен обусловлен комплексом причин. При этом один из ключевых факторов — целенаправленное их завышение отдельными торговыми сетями. По данным различных исследований и журналистских расследований, наценка на товары (разница между закупочной и розничной стоимостью для потребителей) составляет от 10% на социально значимые товары до 200% и даже 300% на непродовольственные и отдельные продовольственные товары», — цитируют документ «Известия».
Авторы инициативы напоминают, что ФАС России регулярно выявляет необоснованное завышение цен, в том числе на такие значимые продукты, как хлеб. Осенью 2024 года антимонопольная служба установила 100-процентное завышение цен на хлеб в торговой рознице. Ранее «Известия» писали о значительном разрыве в опте и рознице по рыбе, картофелю и зерну.
