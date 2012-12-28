Все новости
В России
46
53 минуты назад

Доля отказов в выдаче ипотеки превысила 60%

Доля отказов по ипотеке в России впервые превысила 60%, сообщили «Известиям» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Сейчас банки одобряют лишь 39% заявок, что почти на 10% меньше, чем в начале года. Основная причина — ужесточение риск-политики из-за новых ограничений Центробанка.

С 1 июля 2025 года ЦБ установил лимиты на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой. По словам управляющего ПСБ Дмитрия Грицкевича, это сделало невыгодной выдачу кредитов клиентам, чьи долговые выплаты превышают половину доходов. По данным регулятора, доля таких «рискованных» ипотек с ПДН выше 80% снизилась до 6% против 47% годом ранее.

«При этом даже снижение ключевой ставки до 16,5% пока не вернуло на рынок большинство надежных заемщиков», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Уточняется, что банки сохраняют осторожность, стараясь не ухудшить качество портфелей.

По оценке агентства «Эксперт РА», падение одобрений в сентябре связано с ростом интереса к рыночной ипотеке: по данным ДОМ.РФ, объем выдач по ней увеличился на 18%, до 90 млрд рублей.

«Однако ставки на вторичное жилье остаются высокими — до 24%», — сообщил представитель Абсолют Банка Виталий Костюкевич.
При такой ставке кредит на 10 млн рублей сроком на 25 лет с первоначальным взносом 20% требует платежа свыше 150 тыс. рублей в месяц, что многим заемщикам не по силам.

сельская ипотека
0
0
0
0
0

