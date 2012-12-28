В Липецкой области сокращались промышленное производство и строительство и росли оборот розничной торговли и общепита
Один из участников подросткового конфликта на Циолковского засветился на видео с издевательствами над мальчиком
Преподаватели ЛГПУ стали соавторами нового учебника по «Основам российской государственности»
В России
18
8 минут назад
Депутаты предлагают ввести наценку торговли на товары на уровне 15%
Группа депутатов Госдумы предложила ввести для российских торговых сетей предельную наценку на товары в размере 15%.
«Рост цен обусловлен комплексом причин. При этом один из ключевых факторов — целенаправленное их завышение отдельными торговыми сетями. По данным различных исследований и журналистских расследований, наценка на товары (разница между закупочной и розничной стоимостью для потребителей) составляет от 10% на социально значимые товары до 200% и даже 300% на непродовольственные и отдельные продовольственные товары», — говорится в документе.
Авторы инициативы отмечают, что ФАС России регулярно выявляет необоснованное завышение цен, в том числе на такие значимые продукты, как хлеб. Осенью 2024 года антимонопольная служба установила 100-процентное завышение цен на хлеб в торговой рознице.
0
0
0
0
0
Комментарии