В России
71
50 минут назад

В РФ школьники массово скупают азиатский орех из-за опьяняющего эффекта

Российские школьники массово скупают азиатский орех из-за опьяняющего эффекта.

В Российской Федерации школьники стали пристраститься к азиатскому ореху, известному своими наркотическими свойствами и вызывающему рак ротовой полости, — пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Baza в Telegram-канале.

Речь идет о бетельном орехе (иное название «бинлан»), который набрал популярность у подростков за счет «опьяняющего» эффекта. Как выяснила Baza, несовершеннолетние приобретают азиатский орех на маркетплейсах и в индийских лавках. Цена за удовольствие доходит до тысячи рублей.

Эксперты предупредили, что бетельный орех воздействует на нервную систему как нейростимулятор за счет психоактивного вещества ареколина, вызывающего жар и помутнение сознания.

На Тайване и в Китае правительство уже ограничило рекламу и продажи этого ореха из-за учащения случаев заболеваемости раком ротовой полости, — пишет издание Baza.
дети
здоровье
орехи
болезни
