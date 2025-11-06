В Липецкой области сокращались промышленное производство и строительство и росли оборот розничной торговли и общепита
50 минут назад
В РФ школьники массово скупают азиатский орех из-за опьяняющего эффекта
Российские школьники массово скупают азиатский орех из-за опьяняющего эффекта.
Речь идет о бетельном орехе (иное название «бинлан»), который набрал популярность у подростков за счет «опьяняющего» эффекта. Как выяснила Baza, несовершеннолетние приобретают азиатский орех на маркетплейсах и в индийских лавках. Цена за удовольствие доходит до тысячи рублей.
Эксперты предупредили, что бетельный орех воздействует на нервную систему как нейростимулятор за счет психоактивного вещества ареколина, вызывающего жар и помутнение сознания.
На Тайване и в Китае правительство уже ограничило рекламу и продажи этого ореха из-за учащения случаев заболеваемости раком ротовой полости, — пишет издание Baza.
