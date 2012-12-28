Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Преподаватели ЛГПУ стали соавторами нового учебника по «Основам российской государственности»
В России
47
30 минут назад
В РФ предлагают запретить приготовление готовой еды в магазинах
В Госдуме предлагают запретить торговым сетям продавать готовую еду из продуктов, срок годности которых истекает менее чем через сутки.
Изменения предлагается внести в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
Как отмечается в пояснительной записке, все большую популярность приобретает совмещение торговли товарами и кулинарной продукцией, которая готовится в торговом объекте или закупается у сторонних поставщиков и фасуется (выпечка, салаты, десерты), однако такое совмещение влечет существенные риски для здоровья граждан.
Законопроектом предлагается ввести запрет на продажу продуктов с оставшимся сроком годности менее 24 часов.
В пояснительной записке отмечается, что действующие санитарные нормы допускают открытую продажу готовых блюд, что может повышать риск загрязнения и способствовать росту случаев кишечных инфекций.
Авторы документа привели в пример массовое отравление шаурмой в магазинах сети «Николаевский» в Бурятии, где пострадали 145 человек.
0
0
0
0
0
Комментарии