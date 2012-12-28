Все новости
Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Происшествия
14-летний мальчик госпитализирован после избиения группой подростков
Происшествия
Подземный переход на площади Металлургов открыт для липчан
Общество
Двойное столкновение на проспекте Мира записала камера наблюдения
Происшествия
До апреля в мэрии Липецка хотят понять, смогут ли по улице Тельмана ездить автобусы?
Общество
«Гранта» с тамбовскими номерами разворотила две машины на проспекте Мира в Липецке
Происшествия
Липецкие пещеры исследуют спелеологи
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ещё на одном кладбище — погром после опиловки деревьев
Общество
Опасные находки сделаны в Воловском округе
Происшествия
Прямо напротив липецкой мэрии образовался провал
Общество
Поликлиника в Задонске открылась после капитального ремонта
Общество
За полтора часа 15-летний подросток избил сверстника и сломал забор у подъезда
Происшествия
28-летний мужчина украл у тёти мотоцикл и продал его за 5000 рублей
Происшествия
В Липецком округе выявили фальшивую купюру в 1000 рублей
Происшествия
Товарищество собственников жилья задолжало энергетикам 3,9 миллиона рублей
Общество
Время менять резину: мошенники обманули двоих при покупке шин
Происшествия
Преподаватели ЛГПУ стали соавторами нового учебника по «Основам российской государственности»
Общество
Электромонтер наступил на троллею мостового крана и погиб от удара током
Общество
В Грязинском районе горел двухэтажный дом, а в Ельце — гараж с «Фордом»
Происшествия
В России
47
30 минут назад

В РФ предлагают запретить приготовление готовой еды в магазинах

В Госдуме предлагают запретить торговым сетям продавать готовую еду из продуктов, срок годности которых истекает менее чем через сутки.

В Госдуме предлагают запретить торговым сетям продавать готовую еду из продуктов, срок годности которых истекает менее чем через сутки. Законопроект должны внести на рассмотрение 6 ноября. Также инициаторы предлагают запретить приготовление кулинарной продукции непосредственно в торговых объектах, — передает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Изменения предлагается внести в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Как отмечается в пояснительной записке, все большую популярность приобретает совмещение торговли товарами и кулинарной продукцией, которая готовится в торговом объекте или закупается у сторонних поставщиков и фасуется (выпечка, салаты, десерты), однако такое совмещение влечет существенные риски для здоровья граждан.

Законопроектом предлагается ввести запрет на продажу продуктов с оставшимся сроком годности менее 24 часов.

В пояснительной записке отмечается, что действующие санитарные нормы допускают открытую продажу готовых блюд, что может повышать риск загрязнения и способствовать росту случаев кишечных инфекций.

Авторы документа привели в пример массовое отравление шаурмой в магазинах сети «Николаевский» в Бурятии, где пострадали 145 человек.
готовая еда
запрет
