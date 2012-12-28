Все новости
В мире
4
2 минуты назад

В Белоруссии потушили пожар на НПЗ «Нафтан»

Подчёркивается, что на месте происшествия работал штаб ликвидации чрезвычайной ситуации, в состав которого вошли представители объекта и работники МЧС.

В Новополоцке потушили пожар на нефтеперерабатывающем предприятии «Нафтан», — сообщило МЧС Белоруссии.

На НПЗ ранее загорелось дизельное топливо технологической установки на отметке 20 метров, — передает «Интерфакс».

На месте происшествия работал штаб ликвидации чрезвычайной ситуации, в состав которого вошли представители завода и МЧС, а во взаимодействии с техническим персоналом объекта была организована подача в зону аварии инертных газов для разбавления горючих веществ и материалов.

«На охлаждение аварийной и рядом расположенных установок подавались 12 лафетных стволов», — говорится в сообщении ведомства.

Никто не пострадал. Обстоятельства возгорания выясняются.

«Нафтан» был введен в эксплуатацию в 1963 году, акционирован в 2002 году. В 2008 году в состав АО включен нефтехимический завод «Полимир». Госдоля в АО «Нафтан» составляет 99,83%. В 2018 году мощности предприятия по переработке нефти были увеличены до 12 млн тонн.

Объемы нефтепереработки белорусских НПЗ с 2022 года не раскрываются.
пожар
НПЗ
Белоруссия
