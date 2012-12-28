Все новости
В мире
47
53 минуты назад

На Земле начались мощные магнитные бури из-за вспышек на Солнце

Ученые из Института космических исследований РАН сообщили, что первые возмущения магнитного поля уже начались — приборы фиксируют бури уровня G2–G3, от средних до сильных.

На Земле начался период магнитных бурь, вызванный вспышками на Солнце, — рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Причиной бурь диапазона от G2 до G3 стали выбросы плазмы, которые пришли к Земле от вспышек на Солнце. Выбросы не радиальные и имеют «заметно большие углы распространения и скорости, чем это ранее предполагалось при расчетах», — говорится на сайте института.

По данным ученых, буря и возмущения перейдут 7 ноября в «основную фазу», когда «к Земле начнут приходить основные массы выброшенной плазмы, запустив еще более сильные геомагнитные процессы».
магнитная буря
вспышка на Солнце
здоровье
