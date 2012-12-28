Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
На Земле начались мощные магнитные бури из-за вспышек на Солнце
Ученые из Института космических исследований РАН сообщили, что первые возмущения магнитного поля уже начались — приборы фиксируют бури уровня G2–G3, от средних до сильных.
Причиной бурь диапазона от G2 до G3 стали выбросы плазмы, которые пришли к Земле от вспышек на Солнце. Выбросы не радиальные и имеют «заметно большие углы распространения и скорости, чем это ранее предполагалось при расчетах», — говорится на сайте института.
По данным ученых, буря и возмущения перейдут 7 ноября в «основную фазу», когда «к Земле начнут приходить основные массы выброшенной плазмы, запустив еще более сильные геомагнитные процессы».
