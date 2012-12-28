Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Президент РФ одобрил идею объявить 2026 год Годом единства народов России
С соответствующим предложением обратился атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов в ходе совета по межнациональным отношениям.
Атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Виталий Кузнецов в ходе совета по межнациональным отношениям предложил президенту объявить 2026 год годом единства народов России.
«Хорошее предложение, давайте так и сделаем. Я попрошу Татьяну Алексеевну подготовить проекты соответствующих решений», — сказал глава государства.
Кузнецов выразил уверенность, что такое предложение поддержат большинство россиян.
«Вчера наша страна праздновала День народного единства — это очень важный для каждого гражданина праздник. От того, насколько мы будем сплочены, от понимания важности мира и согласия между народами зависит грядущее процветание нашей России. Владимир Владимирович, прошу вас поддержать предложение совета [атаманов ВсКО] и рассмотреть возможность объявить следующий 2026 год годом единства народов России. Уверен, что вся наша страна вас в этом поддержит», — добавил атаман.
