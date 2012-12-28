Все новости
Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Происшествия
14-летний мальчик госпитализирован после избиения группой подростков
Происшествия
Подземный переход на площади Металлургов открыт для липчан
Общество
Двойное столкновение на проспекте Мира записала камера наблюдения
Происшествия
«Гранта» с тамбовскими номерами разворотила две машины на проспекте Мира в Липецке
Происшествия
До апреля в мэрии Липецка хотят понять, смогут ли по улице Тельмана ездить автобусы?
Общество
Липецкие пещеры исследуют спелеологи
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
При пожаре на улице Петра Смородина погиб 80-летний мужчина
Происшествия
Ещё на одном кладбище — погром после опиловки деревьев
Общество
Женщина-водитель пострадала в двойной аварии на проспекте Мира
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Поликлиника в Задонске открылась после капитального ремонта
Общество
Время менять резину: мошенники обманули двоих при покупке шин
Происшествия
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
В Липецком округе выявили фальшивую купюру в 1000 рублей
Происшествия
Один БПЛА сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
В Грязинском районе горел двухэтажный дом, а в Ельце — гараж с «Фордом»
Происшествия
Липчане сдали более миллиона монет
Экономика
Ночью в Липецкой области звучали сирены
Происшествия
В России
31
55 минут назад

В Волгограде обследуют поврежденные при атаке БПЛА дома

В период проведения обследований и устранения последствий атаки беспилотников в Кировском районе в лицее № 10 и школе № 56 были оперативно организованы пункты временного размещения (ПВР) для жителей, пострадавших от происшествия. Подача электричества, водоснабжение и теплоснабжение МКД осуществляется в штатном режиме.

В Волгограде муниципальные службы проводят обследование домов, поврежденных в результате ночной массированной атаки украинских беспилотников, — рассказали в пресс-службе мэрии города.

«Муниципальные службы проводят обследование домов, где было повреждено остекление в результате ночной массированной атаки беспилотных аппаратов на территорию Волгограда», — сообщили в мэрии.

По информации властей, в доме по улице Гаря Хохолова, который был атакован БПЛА, уже проведено поквартирное обследование, подача света, тепла и воды осуществляется в штатном режиме, — передает РИА Новости.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации региона сообщал, что в ночь на четверг в результате атаки БПЛА ВСУ на 24-этажный дом по улице Гаря Хохолова погиб мужчина, были повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов, повреждены несколько автомобилей. В результате падения обломков возникло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению.

Специалисты оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий.

Администрации Волгограда даны поручения подготовить пункт временного размещения в 10-м Лицее Волгограда для обеспечения безопасности жителям в случае работы саперов».


беспилотники
атака
Волгоград
0
0
0
0
0

