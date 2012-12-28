В Волгограде обследуют поврежденные при атаке БПЛА дома

В период проведения обследований и устранения последствий атаки беспилотников в Кировском районе в лицее № 10 и школе № 56 были оперативно организованы пункты временного размещения (ПВР) для жителей, пострадавших от происшествия. Подача электричества, водоснабжение и теплоснабжение МКД осуществляется в штатном режиме.