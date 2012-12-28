В Волгограде обследуют поврежденные при атаке БПЛА дома

Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
В период проведения обследований и устранения последствий атаки беспилотников в Кировском районе в лицее № 10 и школе № 56 были оперативно организованы пункты временного размещения (ПВР) для жителей, пострадавших от происшествия. Подача электричества, водоснабжение и теплоснабжение МКД осуществляется в штатном режиме.
«Муниципальные службы проводят обследование домов, где было повреждено остекление в результате ночной массированной атаки беспилотных аппаратов на территорию Волгограда», — сообщили в мэрии.
По информации властей, в доме по улице Гаря Хохолова, который был атакован БПЛА, уже проведено поквартирное обследование, подача света, тепла и воды осуществляется в штатном режиме, — передает РИА Новости.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации региона сообщал, что в ночь на четверг в результате атаки БПЛА ВСУ на 24-этажный дом по улице Гаря Хохолова погиб мужчина, были повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов, повреждены несколько автомобилей. В результате падения обломков возникло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению.
Специалисты оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий.
Администрации Волгограда даны поручения подготовить пункт временного размещения в 10-м Лицее Волгограда для обеспечения безопасности жителям в случае работы саперов».
