В России
45
сегодня, 16:52

В РФ отменят заявительный принцип по углеводородам

Возможность получать лицензии на поиск углеводородного сырья по заявительному принципу будет упразднена из-за неэффективности этого механизма.

Возможность получать лицензии на поиск углеводородного сырья по заявительному принципу будет упразднена из-за неэффективности этого механизма, — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Роснедр.

«С открытия заявительного принципа на УВС прошло 9 лет. Однако объемы геологоразведочных работ на таких лицензиях крайне малы, не было открыто ни одного месторождения, что говорит о низкой эффективности данного механизма применительно к УВС», — отметили в пресс-службе.

Точные сроки отмены действия механизма в Роснедрах пока не привели.

По данным Минприроды, в период с 2017 по 2024 год по заявительному принципу было выдано 193 лицензии на геологическое изучение участков углеводородов 70 компаниям-недропользователям. Наибольший интерес в рамках механизма недропользователи проявили к территориям Арктической зоны Красноярского края (103 лицензии) и Якутии (41). Также выдавались лицензии на участки в Бурятии (2), в Иркутской (28), Сахалинской (8), Амурской и Оренбургской (по 1) областях, Приморском (1), Камчатском и Хабаровском краях (по 4). В 2025 году по заявкам от компаний Роснедра выдали по меньшей мере три лицензии.

В 2026 году ожидается упразднение аналогичного механизма выдачи лицензий на участки с россыпным золотом.

«У нас сейчас 7500 лицензий, на которых непонятно, что делается, которые плохо администрируются, плохо реализуются. Дальше накапливать эту проблему нельзя, и со следующего года - точную дату определю позднее, потому что это целая процедура — заявительный принцип на россыпное золото будет закрыт», — сообщил ранее глава Роснедр Олег Казанов.

Тогда он отмечал, что главные проблемы заявительного принципа в отношении участков с россыпным золотом -— «законтурная добыча запасов» (добыча золота, запасы которого не учтены госэкспертизой на балансе участка) и нерациональное использование недр.

«Я, конечно, утрирую: скажем, берется лицензия по заявительному принципу на площади 100 квадратных километров. Работы проектируются, и в ходе рассмотрения проекта Геолэкспертиза требует равномерного изучения всей площади. Но фактически работы ведутся на первых квадратных километрах лицензионной площади, которые кажутся недропользователю наиболее перспективными. Недропользователю это удобно — позволяет сосредоточить небольшие ресурсы на небольшом участке, а остальными позаниматься когда-нибудь потом, через продление лицензии. С точки зрения государства это - нерациональное использование недр, поэтому мы не будем мириться с такими фактами», — пояснил Казанов.

По его словам, вместе с отменой заявительного принципа на россыпное золото возрастет роль механизма предоставления лицензий через перечень участков, предлагаемых для геологического изучения недр (инициатором лицензирования в этом механизме выступают не недропользователи, а Роснедра, публикующие соответствующие перечни).
экономика
углеводороды
0
0
0
0
0

