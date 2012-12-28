Все новости
В России
39
38 минут назад

Хинштейн требует уволить всех чиновников с криминальным прошлым

Губернатор Курской области Александр Хинштейн выразил неудовлетворённость темпами увольнения чиновников, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что не удовлетворен количеством людей, уволенных из органов власти и подведомственных учреждений региона, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. С апреля по октябрь было уволено девять человек, — сообщил он на заседании облправительства.

14 апреля губернатор Курской области поручил руководителю администрации региона и главам муниципальных образований области провести проверку сотрудников органов власти на наличие у них погашенной судимости или прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям. Тогда же глава региона заявлял, что тем, кого ранее уже привлекали к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений, нет доверия в системе власти, — передает ТАСС.

«Результаты этого анализа меня не удовлетворяют. Служебную деятельность прекратили всего девять человек. Я не буду перечислять тех, кто остался трудиться, но хочу обратиться ко всем членам правительства, главам районов и городов с тем, что я свои поручения не забываю. <…> Когда я вижу, что у нас есть лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности за получение или дачу взятки, да, не осужденный впоследствии, по нереабилитирующим основаниям, я для себя твердо понимаю, что человеку с таким прошлым делать в органах власти нечего», — заявил глава региона.

Он поручил руководителю администрации Курской области Александру Крылову направить каждому главе по направлению перечень тех, кто все еще занимает должность.

«Сейчас администрация каждому направит еще раз. Дальше я буду озвучивать в режиме онлайн кто у кого работает и какие меры не предпринял. До конца ноября эту работу надо завершить, дальше от каждого буду требовать объяснительные на мое имя с обоснованием причин, почему этого не сделал», — добавил Хинштейн.

Ранее Хинштейн заявлял, что был сформирован список из более чем 70 сотрудников органов власти и подведомственных учреждений Курской области, которые ранее привлекались к уголовной ответственности или были от нее освобождены по нереабилитирующим причинам.
