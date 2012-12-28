Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
В Хакасии 15 посетителей кинотеатра получили ожоги глаз
В минувшие выходные в абаканском кинотеатре десятки зрителей получили повреждения глаз.
Следственным отделом по городу Абакан ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
По версии следствия, днем 3 ноября 2025 года во время киносеанса в малом зале в кинотеатре по улице Шевченко города Абакана в результате работы бактерицидной лампы часть посетителей, в числе которых несовершеннолетние, получили ожоги глаз. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение, — говорится в сообщении ведомства.
После просмотра кинофильма 15 посетителей, включая восьмерых детей, обратились за медицинской помощью с ожогами глаз. Они признаны пострадавшими. В рамках следствия будет проведена экспертиза для установления тяжести нанесенного их здоровью вреда, — передает ТАСС.
В настоящее время пострадавшие признаны потерпевшими по уголовному делу, в ближайшее время они будут допрошены об обстоятельствах произошедшего. Проводятся иные необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление подробных обстоятельств произошедшего.
