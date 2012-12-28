Все новости
В России
39
15 минут назад

Маркетплейсы пересмотрели правила для продавцов после рекомендации ФАС

Маркетплейсы Ozon и Wildberries (WB) внесли изменения в правила работы с продавцами, выполнив рекомендации экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Маркетплейсы пересмотрели правила для продавцов, введенные в августе и сентябре 2025 года, — сообщает пресс-служба ФАС.

ФАС РФ в установленный срок были получены официальные ответы компаний об исполнении пунктов протокола заседания Экспертного совета по развитию конкуренции в области информационных технологий, состоявшегося ранее на площадке службы. Ведомством были изучены представленные материалы. Площадками были устранены практики, которые вызвали многочисленные жалобы от представителей малого и среднего предпринимательства в ФАС России, — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что 1 ноября 2025 года Wildberries отменил применение индекса остатка товара. В службе напомнили, что после его внедрения предприниматели с низким индексом либо должны были оплачивать хранение товаров на инфраструктуре площадки по более высокой цене, либо на их товары устанавливались скидки без надлежащего согласования или они вынуждены были вывезти его со складов маркетплейса. Продавцов вынудили делать выбор между оплатой услуг хранения за каждую единицу товара по завышенному тарифу и включением товаров в автоакции.

Также площадка устранила изменения, связанные с действием механизма «Конструктор тарифов». Через него формировался порядок оказания дополнительных услуг, от которых невозможно отказаться ранее установленного маркетплейсом срока, даже если предприниматели переставали быть в них заинтересованы.

Компания разработала изменения оферты, описывающие порядок предоставления услуг в рамках этого механизма. Они касаются принятия и отключения опций «Конструктора тарифов», закрепления их юридического статуса и порядка изменений. Теперь условия опций этого механизма приравнены к условиям оферты.

Кроме того, Вайлдберриз будет предоставлять продавцам возможность приобретать отдельные услуги по желанию без необходимости выбора соответствующей опции в «Конструкторе тарифов». Так, на основании разовых заявок с 18 ноября 2025 года продавцы смогут оформить услуги досрочного вывода денежных средств. Кроме того, в первом квартале 2026 года компания планирует внедрить услугу «Перераспределение остатков между товарами».

Озон скорректировал правила обработки возвратов товаров (по модели FBS), когда заказы, которые были отменены или возвращены покупателями без претензий к качеству, автоматически отправлялись на склады маркетплейса для повторной продажи. В результате предприниматели лишались возможности свободно распоряжаться своим товаром. Они не могли реализовывать его через иные каналы продаж. Кроме того, продавцы сталкивались со сложностями при вывозе своего ассортимента со складов Озон. Они не могли забронировать нужно время для этого, а также оплачивали услуги хранения продукции на инфраструктуре маркетплейса неопределенное время.

Компания сообщила ведомству о восстановлении прежней модели возврата товара. Теперь продавцам не нужно будет отслеживать каждую его отмену и создавать отдельные заявки на вывоз ассортимента. Маркетплейс запустит функцию автовывоза возврата со склада, чтобы предприниматели могли однократно настроить автоматический процесс. Это позволит выбрать удобную точку получения товара уже с середины ноября 2025 года. Кроме того, площадка также предприняла действия, направленные на устранение блокировок личных кабинетов пользователей без объяснения причин.

ФАС России отмечает, что, исполняя рекомендации Экспертного совета по развитию конкуренции в области информационных технологий, площадки смогут учитывать ценовую политику представителей малого и среднего предпринимательства. Также это предотвратит потенциальные нарушения маркетплейсами антимонопольного законодательства.
маркетплейс
цены
ФАС
0
0
0
0
0

