Минцифры вводит в РФ детские сим-карты
Минцифры предложило ввести в России отдельные сим-карты для детей до 14 лет в августе.
Родители смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления, — пояснил он.
«Мы сейчас вводим так называемые детские сим-карты. Обязанность для всех детей все-таки оформлять сим-карты отдельным образом. Понятно, что они будут оформляться с согласия родителей. Но по детским сим-картам родители всегда будут иметь возможность получать геотреки по запросу без судебных решений», -— сказал он.
Минцифры предложило ввести в России отдельные сим-карты для детей до 14 лет в августе. Шадаев тогда уточнял, что при использовании этого типа сим-карт нельзя будет пользоваться определенными сервисами, например, авторизоваться в социальных сетях, — передает РБК.
