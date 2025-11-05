47-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке автомобиля: мужчина лишился 451 тысячи рублей
В России
15 минут назад
В Ленинградской области нашли узел связи дистанционных мошенников
Сотрудники полиции обнаружили в квартире жителя Ленинградской области узел связи, управляемый украинскими мошенниками.
«Сотрудники уголовного розыска Бокситогорского района Ленинградской области задержали 36-летнего жителя поселка Пикалево, подозреваемого в работе на дистанционных мошенников», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В ходе обыска правоохранители изъяли специализированное оборудование, включающее два GSM-шлюза, сим-бокс, компьютерную технику и около 240 сим-карт различных мобильных операторов. По версии следствия, злоумышленники использовали этот технический комплекс для совершения мошеннических звонков гражданам в разных регионах страны.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации»). Подозреваемый задержан, проводятся оперативные мероприятия по установлению его соучастников и всех эпизодов противоправной деятельности.
