47-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке автомобиля: мужчина лишился 451 тысячи рублей
Бизнес стал предпочитать офисы мелкого формата
Спрос на качественные офисы в строящихся бизнес-центрах сегодня активно формируется как со стороны небольших и средних инвесторов, в том числе тех, кто переориентировался с рынка жилья, так и со стороны конечных пользователей — российских компаний.
