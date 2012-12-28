47-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке автомобиля: мужчина лишился 451 тысячи рублей
Бизнес потратил рекордные 36% доходов на проценты по кредитам
Компании направляли свыше 36% прибыли на выплату процентов по займам на сентябрь — это максимум за весь период наблюдений, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование ЦМАКП. За год показатель вырос почти на 10 п.п., за шесть лет — на 20 п.п.
«Главный драйвер роста долговой нагрузки — повышение ключевой ставки до 21%», — указала глава отдела макроанализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Старший научный сотрудник ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин напомнил, что растет и сама задолженность: по данным ЦБ, в первом полугодии корпоративный долг достиг 122 трлн рублей.
Дополнительное давление создает снижение прибыли. За восемь месяцев 2025 года компании заработали 17,6 трлн против 20 трлн годом ранее.
По расчетам ЦМАКП, самая высокая долговая нагрузка — в строительстве, где чистый долг почти в шесть раз превышает прибыль. В деревообработке и автопроме обязательства почти в пять раз выше доходов, в коммерческих услугах, железнодорожном машиностроении, судостроении и авиапроме — примерно в четыре раза.
