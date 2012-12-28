Бизнес потратил рекордные 36% доходов на проценты по кредитам

Компании направляли свыше 36% прибыли на выплату процентов по займам на сентябрь — это максимум за весь период наблюдений, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование ЦМАКП. За год показатель вырос почти на 10 п.п., за шесть лет — на 20 п.п.