Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Жители «Елецкого» требуют найти вандалов, разгромивших подъезд
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Нагло шпарил по встречке»: авторегистратор снял лихача-обочечника
Происшествия
У Октябрьского рынка при переезде через трамвайные рельсы машины сбрасывают ход
Общество
В Липецкой области сохраняется сухая погода
Погода в Липецке
В центре Липецка отключают отопление: на Советской ремонтируют теплосеть
Общество
При пожаре на улице Петра Смородина погиб 80-летний мужчина
Происшествия
Три человека погибли на дорогах области за праздничные дни
Происшествия
47-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке автомобиля: мужчина лишился 451 тысячи рублей
Происшествия
Женщина украла у родственницы золотые серьги и сразу же их продала
Происшествия
Читать все
В Липецке разыгран новый контракт на отлов бездомных собак
Общество
В центре Липецка отключают отопление: на Советской ремонтируют теплосеть
Общество
В Липецке ищут подрядчиков для капремонта еще четырех школ: №№ 21, 48, 64, 66
Общество
«А торопиться не надо»
Общество
«Нагло шпарил по встречке»: авторегистратор снял лихача-обочечника
Происшествия
Женщина украла у родственницы золотые серьги и сразу же их продала
Происшествия
«В подвале хлещет горячая вода»
Общество
При пожаре на улице Петра Смородина погиб 80-летний мужчина
Происшествия
47-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке автомобиля: мужчина лишился 451 тысячи рублей
Происшествия
Три человека погибли на дорогах области за праздничные дни
Происшествия
Читать все
В России
32
22 минуты назад

Бизнес потратил рекордные 36% доходов на проценты по кредитам

Компании направляли свыше 36% прибыли на выплату процентов по займам на сентябрь — это максимум за весь период наблюдений, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование ЦМАКП. За год показатель вырос почти на 10 п.п., за шесть лет — на 20 п.п.

В Минэке редакции сообщили, что рост долговой нагрузки фиксируется в большинстве отраслей, отметив, что в ряде случаев он связан с увеличением инвестиций.

«Главный драйвер роста долговой нагрузки — повышение ключевой ставки до 21%», — указала глава отдела макроанализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Старший научный сотрудник ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин напомнил, что растет и сама задолженность: по данным ЦБ, в первом полугодии корпоративный долг достиг 122 трлн рублей.

Дополнительное давление создает снижение прибыли. За восемь месяцев 2025 года компании заработали 17,6 трлн против 20 трлн годом ранее.

По расчетам ЦМАКП, самая высокая долговая нагрузка — в строительстве, где чистый долг почти в шесть раз превышает прибыль. В деревообработке и автопроме обязательства почти в пять раз выше доходов, в коммерческих услугах, железнодорожном машиностроении, судостроении и авиапроме — примерно в четыре раза.

кредиты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить