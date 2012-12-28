47-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке автомобиля: мужчина лишился 451 тысячи рублей
Во Владимирской области атакована энергетическая инфраструктура
Беспилотниками атакована энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира.
Уточняется, что все специалисты работают на месте.
Губернатор региона Александр Авдеев в своём Telegram-канале подчеркнул, что системы жизнеобеспечения продолжают функционировать в нормальном режиме.
Также беспилотники были уничтожены в четырёх районах Ростовской области.
Ранее над Орлом прогремела серия взрывов. Очевидцы сообщили о серии из как минимум трёх мощных взрывов, прогремевших в разных районах города около 20 минут назад. По их словам, в небе наблюдались яркие вспышки, а от грохота в зданиях затряслись стены. В результате работы сил ПВО над Орлом уничтожены БПЛА. При падении отдельных элементов повреждены несколько частных домов и хозпостройка, — пишет Life.Ru.
