28 минут назад
При падении грузового самолета в США погибли минимум семь человек
Причиной крушения грузового самолета могло стать возгорание двигателя при взлете и потеря мощности.
Ранее в ряде сообщений сообщалось о трех погибших.
Авария произошла около 17:20 по восточному поясному времени (1:20 мск среды). По имеющейся информации, на борту находились три члена экипажа. Судя по официальным сводкам и сообщениям местных СМИ, это был грузовой самолет MD-11 компании UPS, следовавший из Луисвилла в Гонолулу.
Телеканал WLKY со ссылкой на источники сообщает, что возможной причиной крушения могло стать возгорание двигателя при взлете и связанная с этим потеря мощности. Эти данные пока носят предварительный характер. Расследование обстоятельств происшествия и официальные выводы еще не опубликованы, — пишет «Газета.Ru».
Подробности о ходе спасательной и следственной работы, а также о точном числе пострадавших и жертвах продолжают уточняться.
