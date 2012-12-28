47-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке автомобиля: мужчина лишился 451 тысячи рублей
В Якутии прорвало дамбу в Чурапчинском улусе
Угрозы подтопления населенного пункта нет.
«Во время сброса воды с дамбы «Кладбищенская» в селе Харбала 2-я произошёл прорыв... Угрозы подтопления населённого пункта нет. Высота воды ниже критического уровня на 4 метра», — говорится в Телеграм-канале Службы спасения Якутии.
Уточняется, что происшествие может вызвать трудности при заготовке льда и передвижению по автозимнику.
Ремонтные работы запланированы на 7 ноября.
Отмечается, что ситуация находится на контроле Службы спасения Якутии, на месте работают спасатели Чурапчинского филиала Таттинского поисково-спасательного отряда.
