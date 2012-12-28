Все новости
В России
42
40 минут назад

В Якутии прорвало дамбу в Чурапчинском улусе

Угрозы подтопления населенного пункта нет.

В Якутии прорвало дамбу «Кладбищенская» в Чурапчинском улусе, — сообщили в службе спасения республики.

«Во время сброса воды с дамбы «Кладбищенская» в селе Харбала 2-я произошёл прорыв... Угрозы подтопления населённого пункта нет. Высота воды ниже критического уровня на 4 метра», — говорится в Телеграм-канале Службы спасения Якутии.

Уточняется, что происшествие может вызвать трудности при заготовке льда и передвижению по автозимнику.

Ремонтные работы запланированы на 7 ноября.

Отмечается, что ситуация находится на контроле Службы спасения Якутии, на месте работают спасатели Чурапчинского филиала Таттинского поисково-спасательного отряда.
дамба
прорыв
Якутия
