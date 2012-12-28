Все новости
Супруга погибшего ночью у кафе липчанина ищет свидетелей
Общество
Жители «Елецкого» требуют найти вандалов, разгромивших подъезд
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области сохраняется сухая погода
Погода в Липецке
У Октябрьского рынка при переезде через трамвайные рельсы машины сбрасывают ход
Общество
В центре Липецка отключают отопление: на Советской ремонтируют теплосеть
Общество
Женщина украла у родственницы золотые серьги и сразу же их продала
Происшествия
«Нагло шпарил по встречке»: авторегистратор снял лихача-обочечника
Происшествия
В России
23
23 минуты назад

Землетрясение магнитудой 3,6 балла произошло в ста километрах от Екатеринбурга

Возле поселка Левиха (Свердловская область, около 100 километров от Екатеринбурга) днем 3 ноября произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла.

В 100 километрах от Екатеринбурга, рядом с поселком Левиха, произошло землетрясение. Подземные толчки силой 3,6 балла случились 3 ноября днем, — сообщает КП со ссылкой на сайт европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно данным специалистов, подземные толчки зафиксировали 3 ноября в 14:24 по местному времени или в 09:24 по Гринвичу.

Эксперты оценивают это землетрясение как среднее. Оно произошло в лесу, вдали от населенных пунктов, поэтому опасности для людей не представляло.

Такие подземные толчки для Урала — не редкость. Обычно они настолько слабые, что люди их даже не замечают. Информацию о землетрясении зафиксировали автоматические станции, а не очевидцы.
землетрясение
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
