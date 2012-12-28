В России
23
23 минуты назад
Землетрясение магнитудой 3,6 балла произошло в ста километрах от Екатеринбурга
Возле поселка Левиха (Свердловская область, около 100 километров от Екатеринбурга) днем 3 ноября произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла.
Согласно данным специалистов, подземные толчки зафиксировали 3 ноября в 14:24 по местному времени или в 09:24 по Гринвичу.
Эксперты оценивают это землетрясение как среднее. Оно произошло в лесу, вдали от населенных пунктов, поэтому опасности для людей не представляло.
Такие подземные толчки для Урала — не редкость. Обычно они настолько слабые, что люди их даже не замечают. Информацию о землетрясении зафиксировали автоматические станции, а не очевидцы.
0
0
0
0
0
Комментарии