Четыре беспилотника сбиты ночью в области
Происшествия
Супруга погибшего ночью у кафе липчанина ищет свидетелей
Общество
Жители «Елецкого» требуют найти вандалов, разгромивших подъезд
Происшествия
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Ельце и четырех районах угроза атаки БПЛА
Происшествия
В Липецкой области сохраняется сухая погода
Погода в Липецке
В Липецкой области снова желтый уровень
Происшествия
В России
44
41 минуту назад

Микроавтобус детской хоккейной команды попал в массовое ДТП

На трассе под Волгодонском Ростовской области 3 ноября произошло тройное ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус, в котором ехала детская команда хоккеистов из 17 детей от 11 до 16 лет и двое взрослых.

В результате аварии погибли два человека. Об этом сообщает РЕН ТВсо ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Авария произошла на 191-м километре трассы Волгодонск – Ростов-на-Дону. "В результате погибли два человека – водитель Hyundai Solaris, предполагаемый виновник аварии и пассажир того же автомобиля. Медицинская помощь понадобилась шести юным спортсменам", – говорится в сообщении канала.

Пострадавшим детям оказали экстренную медицинскую помощь. Поврежденные в ходе ДТП автомобили поместили на специализированную стоянку для проведения необходимых экспертиз
0
0
0
0
0

