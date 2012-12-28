В России
Микроавтобус детской хоккейной команды попал в массовое ДТП
В результате аварии погибли два человека. Об этом сообщает РЕН ТВсо ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Авария произошла на 191-м километре трассы Волгодонск – Ростов-на-Дону. "В результате погибли два человека – водитель Hyundai Solaris, предполагаемый виновник аварии и пассажир того же автомобиля. Медицинская помощь понадобилась шести юным спортсменам", – говорится в сообщении канала.
Пострадавшим детям оказали экстренную медицинскую помощь. Поврежденные в ходе ДТП автомобили поместили на специализированную стоянку для проведения необходимых экспертиз
