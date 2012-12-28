В России
42
39 минут назад
На берегу Каспийского моря нашли более 100 погибших тюленей
"Совместно с управлением рыбной инспекции по Мангистауской области в ходе мониторинга береговой линии Тупкараганского района от населенного пункта Асан до мыса Баутино были обнаружены туши 112 каспийских тюленей", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что экологи отобрали пробы морской воды на побережье населенных пунктов Форт-Шевченко и Баутино Тупкараганского района для установления причин гибели животных.
