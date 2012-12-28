В России
Умер телеведущий Юрий Николаев
Народному артисту России было 76 лет. Причина смерти не раскрывается, однако ранее он несколько раз попадал в больницу из-за проблем с легкими.
Днем 4 ноября Николаева также экстренно доставили в больницу. Знаменитости стало плохо дома, прибывшие врачи решили госпитализировать пациента.
Николаев вел на телевидении программы «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики». Кроме того, с его участием выходили новогодние «Голубые огоньки» и шоу «Песня года».
