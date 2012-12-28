Умер телеведущий Юрий Николаев

Умер советский и российский телеведущий Юрий Николаев. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой Telegram-канал Shot.Народному артисту России было 76 лет. Причина смерти не раскрывается, однако ранее он несколько раз попадал в больницу из-за проблем с легкими.Днем 4 ноября Николаева также экстренно доставили в больницу. Знаменитости стало плохо дома, прибывшие врачи решили госпитализировать пациента.Николаев вел на телевидении программы «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики». Кроме того, с его участием выходили новогодние «Голубые огоньки» и шоу «Песня года».