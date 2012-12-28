В России
Российский парапланерист разбился в Турции
Трагедия произошла 3 ноября 2025 года, когда Грибанов совершил одиночный полет с высоты 1700 метров горы Бабадаг в районе Олюдениз. Вскоре после взлета мужчина потерял управление и упал на скалы в лесистой зоне. Сигнал о происшествии был передан властям другими пилотами, находившимися поблизости.
Очевидцы вызвали скорую помощь. Спасательные службы и медики прибыли на место происшествия и констатировали гибель Грибанова. Его тело было доставлено в морг государственной больницы Фетхие.
По данным телеграм-канала SHOT, Грибанов родом из Санкт-Петербурга. Он учился полетам на курсах по спидфлаю, вместе с группой других учеников и инструкторов он отправился оттачивать мастерство в Турцию.
