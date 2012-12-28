Полицейские показали расписку, под которую пожилая липчанка отдала мошенникам 900 тысяч рублей
Вулкан Крашенинникова выбросил столб пепла на 2,4 км
"В 09.20 KST (по камчатскому времени, 00.20 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,4 километра над уровнем моря", - проинформировала служба в Telegram-канале.
Шлейф пепла протянулся на 80 километров на восток-юго-восток от вулкана. Для авиации был установлен оранжевый цветовой код опасности. "Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - предупредили в KVERT.
Вулкан Крашенинникова расположен в Восточном вулканическом поясе Камчатки, примерно в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского.
