В России
43
49 минут назад

Вулкан Крашенинникова выбросил столб пепла на 2,4 км

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,4 километра над уровнем моря, сообщила группа реагирования на вулканические извержения Камчатки (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает РИА Новости.

"В 09.20 KST (по камчатскому времени, 00.20 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,4 километра над уровнем моря", - проинформировала служба в Telegram-канале.

Шлейф пепла протянулся на 80 километров на восток-юго-восток от вулкана. Для авиации был установлен оранжевый цветовой код опасности. "Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - предупредили в KVERT.

Вулкан Крашенинникова расположен в Восточном вулканическом поясе Камчатки, примерно в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского.
