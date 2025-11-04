Все новости
49
43 минуты назад

Подросток погиб на соревнованиях по мотокроссу

16-летний юноша погиб во время соревнований по мотокроссу в Красногвардейском округе. Об этом сообщает Российская Газета со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Ставропольскому краю.

По информации ведомства, в ходе очередного заезда по пересеченной местности столкнулись три мотоцикла, которыми управляли несовершеннолетние. В результате 16-летний молодой человек получил тяжелые травмы, от которых скончался в местной районной больнице.

Кроме того, при аварии пострадали еще двое подростков. Их сразу же доставили на скорой в это же медицинское учреждение.

"В настоящее время их жизни ничего не угрожает", - отметили в СКР.

Сотрудники Новоалександровского межрайонного следственного отделе после этого ЧП возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Дело взял на свой контроль и.о. руководителя СУ СКР по региону Олег Сидоров.
