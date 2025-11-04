Полицейские показали расписку, под которую пожилая липчанка отдала мошенникам 900 тысяч рублей
В России
49
43 минуты назад
Подросток погиб на соревнованиях по мотокроссу
По информации ведомства, в ходе очередного заезда по пересеченной местности столкнулись три мотоцикла, которыми управляли несовершеннолетние. В результате 16-летний молодой человек получил тяжелые травмы, от которых скончался в местной районной больнице.
Кроме того, при аварии пострадали еще двое подростков. Их сразу же доставили на скорой в это же медицинское учреждение.
"В настоящее время их жизни ничего не угрожает", - отметили в СКР.
Сотрудники Новоалександровского межрайонного следственного отделе после этого ЧП возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Дело взял на свой контроль и.о. руководителя СУ СКР по региону Олег Сидоров.
0
0
0
0
0
Комментарии