53 минуты назад

Обрушение средневековой башни произошло в центре Рима

В центре Рима, неподалеку от Колизея, дважды произошло обрушение средневековой башни Конти, сообщает Газета.ру.

Первое обрушение башни на площади Ларго Коррадо Риччи произошло приблизительно в 13:20 мск. В результате первого обрушения пострадали четыре строителя, работавшие над реконструкцией башни. Пожарные предполагают, что под завалом внутри башни может находиться еще один человек. Повторное обрушение произошло приблизительно в 15:00 мск.

«Облако каменной пыли накрыло толпу зевак и журналистов, вынудив правоохранителей расширить зону оцепления. На место прибыла машина скорой помощи», — говорится в публикации.

Полиция ограничила движение рядом с местом ЧП. Запрещен проход пешеходов. На месте работают спасательные службы. Также прибыли эксперты для оценки повреждений.

Башня Torre dei Conti, названная в честь заказчика ее строительства Пьетро дей Конти, была построена в IX веке. С тех пор она много раз перестраивалась. Ее высота достигала 50-60 метров, сейчас она составляет 29 метров. Башня находилась на реконструкции.
Комментарии

