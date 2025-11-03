Полицейские показали расписку, под которую пожилая липчанка отдала мошенникам 900 тысяч рублей
Обрушение средневековой башни произошло в центре Рима
Первое обрушение башни на площади Ларго Коррадо Риччи произошло приблизительно в 13:20 мск. В результате первого обрушения пострадали четыре строителя, работавшие над реконструкцией башни. Пожарные предполагают, что под завалом внутри башни может находиться еще один человек. Повторное обрушение произошло приблизительно в 15:00 мск.
«Облако каменной пыли накрыло толпу зевак и журналистов, вынудив правоохранителей расширить зону оцепления. На место прибыла машина скорой помощи», — говорится в публикации.
Полиция ограничила движение рядом с местом ЧП. Запрещен проход пешеходов. На месте работают спасательные службы. Также прибыли эксперты для оценки повреждений.
Башня Torre dei Conti, названная в честь заказчика ее строительства Пьетро дей Конти, была построена в IX веке. С тех пор она много раз перестраивалась. Ее высота достигала 50-60 метров, сейчас она составляет 29 метров. Башня находилась на реконструкции.
