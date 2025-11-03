Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Злодея поймали! Полицейские привлекли продавца за торговлю энергетиками
Происшествия
В Липецкой области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Антициклон ненадолго поставит заслон дождям в Липецкой области
Погода в Липецке
Полицейские показали расписку, под которую пожилая липчанка отдала мошенникам 900 тысяч рублей
Происшествия
Желтый уровень тревоги объявлен в Липецкой области
Происшествия
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
Читать все
Злодея поймали! Полицейские привлекли продавца за торговлю энергетиками
Происшествия
В Липецкой области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Антициклон ненадолго поставит заслон дождям в Липецкой области
Погода в Липецке
Полицейские показали расписку, под которую пожилая липчанка отдала мошенникам 900 тысяч рублей
Происшествия
Желтый уровень тревоги объявлен в Липецкой области
Происшествия
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
Читать все
В России
49
51 минуту назад

Вступил силу закон об ограничении количества сим-карт

В ноябре в России вступил силу закон об ограничении количества сим-карт в одни руки. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает Лента.ру.

В рамках федерального закона № 303-ФЗ с начала месяца гражданину РФ можно регистрировать на себя не более 20 абонентских номеров, а мигранту — не более 10. Операторам будет разрешено блокировать сим-карты в случае превышения установленного лимита.

По данным Роскомнадзора, в октябре на 89 тысяч российских абонентов было оформлено почти 6,5 миллиона телефонных номеров, а на 37 тысяч мигрантов — 757 тысяч сим-карт. Сотовым операторам будет запрещено предоставлять услуги таким пользователям.

«Проверить количество оформленных сим-карт можно на "Госуслугах" в специальном разделе. Там же есть возможность заблокировать ненужные или незнакомые номера, установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи. Сервисом за 2 месяца воспользовались около 200 тысяч человек», — добавил спикер нижней палаты парламента.

Ограничение лимита оформленных сим-карт объясняют борьбой с кибермошенничеством и охраной граждан от действий злоумышленников и финансовых потерь.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить