Полицейские показали расписку, под которую пожилая липчанка отдала мошенникам 900 тысяч рублей
49 минут назад
Россияне могут остаться без связи в Египте
Причина заключается в том, что с января этого года на территории Египта заработал новый закон, согласно которому иностранцы должны платить налог, если привозят с собой гаджеты. Отныне любые устройства, которые не зарегистрированы в египетской системе связи, могут быть заблокированы при попытке подключить местную сим-карту.
Как советует туристка из Москвы, недавно вернувшаяся из Хургады, лучше всего в этой ситуации запастись старым аппаратом, который уже был в Египте. «С новым могут быть проблемы — особенно если решите сэкономить и купить местную сим-карту», — уточнила путешественница.
