Злодея поймали! Полицейские привлекли продавца за торговлю энергетиками
Происшествия
В Липецкой области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Антициклон ненадолго поставит заслон дождям в Липецкой области
Погода в Липецке
Полицейские показали расписку, под которую пожилая липчанка отдала мошенникам 900 тысяч рублей
Происшествия
Желтый уровень тревоги объявлен в Липецкой области
Происшествия
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
В мире
48
49 минут назад

Россияне могут остаться без связи в Египте

Российским туристам, планирующим провести отпуск в Египте, указали на важное нововведение, которое теперь распространяется в курортной стране. Оно касается ограничений по ввозу мобильных телефонов, передает Лента.ру со ссылкой на Wellnews.

Причина заключается в том, что с января этого года на территории Египта заработал новый закон, согласно которому иностранцы должны платить налог, если привозят с собой гаджеты. Отныне любые устройства, которые не зарегистрированы в египетской системе связи, могут быть заблокированы при попытке подключить местную сим-карту.

Как советует туристка из Москвы, недавно вернувшаяся из Хургады, лучше всего в этой ситуации запастись старым аппаратом, который уже был в Египте. «С новым могут быть проблемы — особенно если решите сэкономить и купить местную сим-карту», — уточнила путешественница.
0
0
0
0
0

Комментарии

