Россиянин утонул во время купания на Пхукете
Инцидент произошел утром 3 ноября в южной части пляжа Найтон, когда там купалась группа туристов из России. Около 09:00 31-летний Дмитрий З. пропал из поля зрения своих спутников. По словам подруги Дмитрия, сильная волна утянула его под воду. Он так и не вынырнул, после чего на пляж вызвали спасателей.
На месте происшествия развернулись спасательные работы. Водолазы прочесывают морское дно в условиях сильного прибоя. На данный момент поиски россиянина продолжаются.
