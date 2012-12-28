В России
Более 80 человек отравились в частной школе в Бишкеке
"В частной школе <…> зарегистрирован случай массового пищевого отравления среди учащихся и педагогов. По уточненным данным, всего пострадали 84 человека, в том числе 4 педагога", - говорится в сообщении. Все пострадавшие обратились за медицинской помощью. 10 детей и 2 взрослых госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь. Предварительный диагноз - бактериальное отравление неуточненной этиологии.
Инцидент произошел 31 октября. Сообщается, что причиной отравления стало употребление шаурмы. "Проверено соблюдение санитарных норм и условий хранения продуктов. Руководству школы выданы санитарные предписания об устранении нарушений и проведении генеральной дезинфекции", - сказано в сообщении. В отношении руководителя школы составлен административный протокол. По получении результатов лабораторных исследований будет дана окончательная оценка произошедшего.
