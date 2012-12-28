Все новости
В мире
45
сегодня, 13:04

В Афганистане произошло мощное землетрясение

По меньшей мере четыре человека погибли из-за землетрясения магнитудой 6,3 на севере Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN. Землетрясение произошло 2 ноября в 20:28 по местному времени (23:28 мск). Эпицентр располагался в 45 километрах от Мазари-Шарифа. Очаг залегал на глубине 10 километров.

"Многие получили ранения, и, согласно имеющимся данным, на данный момент погибли четыре человека". - приводит телеканал слова представителя губернатора провинции Балх Хаджи Заида. По его словам, катастрофа нанесла ущерб Голубой мечети в Мазари-Шарифе.

Камера видеонаблюдения, установленная на одном из зданий в городе Мазари-Шариф, зафиксировала самое начало подземных толчков. На записи видно, как в один момент все дома на улице начинают ходить ходуном. Затем люди в панике выбегают из домов на улицу.

По оценкам Геологической службы США, число жертв может возрасти до сотен. Подземные толчки ощущались и в соседних странах. Так, в одной из областей Узбекистана - Сурхандарьинской - их силу оценили в пять баллов.
