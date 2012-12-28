Полицейские показали расписку, под которую пожилая липчанка отдала мошенникам 900 тысяч рублей
Полицейские показали расписку, под которую пожилая липчанка отдала мошенникам 900 тысяч рублей
В мире
45
сегодня, 13:04
В Афганистане произошло мощное землетрясение
"Многие получили ранения, и, согласно имеющимся данным, на данный момент погибли четыре человека". - приводит телеканал слова представителя губернатора провинции Балх Хаджи Заида. По его словам, катастрофа нанесла ущерб Голубой мечети в Мазари-Шарифе.
Камера видеонаблюдения, установленная на одном из зданий в городе Мазари-Шариф, зафиксировала самое начало подземных толчков. На записи видно, как в один момент все дома на улице начинают ходить ходуном. Затем люди в панике выбегают из домов на улицу.
По оценкам Геологической службы США, число жертв может возрасти до сотен. Подземные толчки ощущались и в соседних странах. Так, в одной из областей Узбекистана - Сурхандарьинской - их силу оценили в пять баллов.
0
0
0
0
0
Комментарии