В Липецке прошло заседание оперштаба из-за участившихся атак беспилотников на регион
Общество
Новый детский городок в Нижнем парке может и не дотянуть до официального открытия
Общество
Мошенники обманули липецкую старушку под предлогом проверки денежных купюр
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Антициклон ненадолго поставит заслон дождям в Липецкой области
Погода в Липецке
Злодея поймали! Полицейские привлекли продавца за торговлю энергетиками
Происшествия
В мире
34
38 минут назад

В аэропорту Стамбула специалисты 12 часов спасали сбежавшую кошку

Специалисты спасли сбежавшую кошку россиянки в Стамбульском аэропорту, животное удалось обнаружить лишь с помощью термальной камеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал HavaSosyalMedya.

Собиравшаяся вылететь рейсом в Любляну россиянка сообщила сотрудникам аэропорта, что ее кошка выбежала из переноски в женском туалете отеля в здании аэропорта и пролезла в технический отсек.

К поискам кошки приступила служба пожарных и спасателей (ARFF) и технический персонал. Специалисты разобрали стену туалета, но не обнаружили животное, после чего решили применить термальную камеру. "Кошку с трудом удалось найти с помощью термальной камеры, ее привлекли светом и кормом. В результате 12-часовой операции кошку передали хозяйке в полном здравии", - сообщил портал.

Счастливая пассажирка вылетела в Любляну со своей кошкой уже другим рейсом.
