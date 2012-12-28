В мире
34
38 минут назад
В аэропорту Стамбула специалисты 12 часов спасали сбежавшую кошку
Собиравшаяся вылететь рейсом в Любляну россиянка сообщила сотрудникам аэропорта, что ее кошка выбежала из переноски в женском туалете отеля в здании аэропорта и пролезла в технический отсек.
К поискам кошки приступила служба пожарных и спасателей (ARFF) и технический персонал. Специалисты разобрали стену туалета, но не обнаружили животное, после чего решили применить термальную камеру. "Кошку с трудом удалось найти с помощью термальной камеры, ее привлекли светом и кормом. В результате 12-часовой операции кошку передали хозяйке в полном здравии", - сообщил портал.
Счастливая пассажирка вылетела в Любляну со своей кошкой уже другим рейсом.
0
0
0
0
0
Комментарии