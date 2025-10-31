Полицейские показали расписку, под которую пожилая липчанка отдала мошенникам 900 тысяч рублей
В Тамбове появился новый парк
По поручению главы администрации города Максима Косенкова все крупные объекты благоустройства проходят общественную приёмку. Накануне в парке собрались жители микрорайона, представители совета, депутаты и специалисты администрации, чтобы оценить результаты работ и обсудить планы на будущее.
По словам председателя комитета архитектуры и градостроительства — главного архитектора Тамбова Яны Ломко, проект разрабатывался с учётом мнения жителей.
— Глава администрации неоднократно встречался с жителями. Мы проводили опросы, чтобы понять, какие объекты они хотят видеть и какие особенности территории нужно учесть, — отметила она.
В новом парке появились смотровые и детские площадки, зоны для отдыха и первая в городе бетонная скейт-площадка, которая уже привлекает молодёжь со всего Тамбова. Все существующие зелёные насаждения удалось сохранить. Кроме того, дополнительно высадили около ста деревьев.
На территории организовали современное освещение. В частности, установили около 50 опор разной высоты и световую мачту. Теперь гулять здесь комфортно и в вечернее время. Также на сэкономленные средства оборудовали дополнительный пешеходный спуск по просьбе жителей.
Во время общественной приёмки тамбовчане предложили установить поручни на одном из спусков — это замечание взято в работу. В следующем году здесь планируется создать зону фуд-корта и установить туалеты. Сейчас парк уже активно посещают жители — чтобы обойти все локации, нужно не меньше 30–40 минут.
