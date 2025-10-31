Все новости
В Липецке прошло заседание оперштаба из-за участившихся атак беспилотников на регион
Общество
Новый детский городок в Нижнем парке может и не дотянуть до официального открытия
Общество
Мошенники обманули липецкую старушку под предлогом проверки денежных купюр
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Антициклон ненадолго поставит заслон дождям в Липецкой области
Погода в Липецке
Злодея поймали! Полицейские привлекли продавца за торговлю энергетиками
Происшествия
Полицейские показали расписку, под которую пожилая липчанка отдала мошенникам 900 тысяч рублей
Происшествия
В России
60
сегодня, 12:33

В Тамбове появился новый парк

В Тамбове официально завершилось строительство нового общественного пространства — парка «Ласки». Территория площадью пять гектаров стала победителем рейтингового голосования за благоустройство в прошлом году, а уже в этом сезоне здесь создали современный парк по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает РИА ТОП68.

По поручению главы администрации города Максима Косенкова все крупные объекты благоустройства проходят общественную приёмку. Накануне в парке собрались жители микрорайона, представители совета, депутаты и специалисты администрации, чтобы оценить результаты работ и обсудить планы на будущее.

По словам председателя комитета архитектуры и градостроительства — главного архитектора Тамбова Яны Ломко, проект разрабатывался с учётом мнения жителей.

— Глава администрации неоднократно встречался с жителями. Мы проводили опросы, чтобы понять, какие объекты они хотят видеть и какие особенности территории нужно учесть, — отметила она.
В новом парке появились смотровые и детские площадки, зоны для отдыха и первая в городе бетонная скейт-площадка, которая уже привлекает молодёжь со всего Тамбова. Все существующие зелёные насаждения удалось сохранить. Кроме того, дополнительно высадили около ста деревьев.

На территории организовали современное освещение. В частности, установили около 50 опор разной высоты и световую мачту. Теперь гулять здесь комфортно и в вечернее время. Также на сэкономленные средства оборудовали дополнительный пешеходный спуск по просьбе жителей.

Во время общественной приёмки тамбовчане предложили установить поручни на одном из спусков — это замечание взято в работу. В следующем году здесь планируется создать зону фуд-корта и установить туалеты. Сейчас парк уже активно посещают жители — чтобы обойти все локации, нужно не меньше 30–40 минут.
