В России
45
сегодня, 17:18

В России будут бесплатно обучать курьеров

Яндекс Еда запустила первую в России бесплатную школу для подготовки сертифицированных менеджеров доставки, сообщает Газета.ру. Сервис бесплатно обучит специалистов работе с агрегатором, чтобы далее они могли помогать ресторанам эффективнее работать с доставкой, сообщили в пресс-службе компании.

В сервисе отметили, что сегодня доставка стала полноценным элементом ресторанного бизнеса. В частности, согласно исследованию Data Insight, в текущем году уже 49% заведений общепита работают через агрегаторы. При этом заведения могут недополучать прибыль из-за отсутствия стратегии и неэффективности процессов. Новая инициатива направлена на решение проблемы.

Сообщается, что обучение на первом потоке школы менеджеров доставки сервиса пройдут 50 человек. Подать заявку на него могут сотрудники ресторанов из любого города России.

Обучение продлится пять недель. В программу включены данные о полном цикле работы с сервисом — от анализа метрик и изучения ИИ-инструментов платформы до построения стратегии. В конце обучения студентам предложат защитить собственный проект улучшения показателей доставки для реального ресторана, добавили в компании.

Успешно прошедшим обучение менеджерам будут выданы сертификаты, также их профили разместят в специальном разделе на лендинге проекта.
0
0
0
0
0

