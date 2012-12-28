Все новости
В России
47
сегодня, 16:47

В порту Кавказ локализован пожар на буксире

Пожар в Краснодарском крае, где произошло возгорание буксира в порту "Кавказ" локализован, члены экипажа не пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Западное МСУТ СК.

"По предварительным данным, утром 2 ноября 2025 года в акватории Керченского пролива в Краснодарском крае в помещении мостика буксира произошло возгорание. Пожар локализован, члены экипажа не пострадали. Сумма ущерба устанавливается", - говорится в Telegram-канале ведомства.

По факту инцидента проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). При этом информации о причинах возгорания нет.
0
0
0
0
0

Комментарии

