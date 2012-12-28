В Липецке прошло заседание оперштаба с участием всех силовых ведомств из-за участившихся атак беспилотников на регион
В порту Кавказ локализован пожар на буксире
"По предварительным данным, утром 2 ноября 2025 года в акватории Керченского пролива в Краснодарском крае в помещении мостика буксира произошло возгорание. Пожар локализован, члены экипажа не пострадали. Сумма ущерба устанавливается", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По факту инцидента проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). При этом информации о причинах возгорания нет.
