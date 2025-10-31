В Липецке прошло заседание оперштаба с участием всех силовых ведомств из-за участившихся атак беспилотников на регион
сегодня, 16:38
4 человека погибли и 21 пострадал в ДТП с трамваем в Туле
Детей среди погибших и раненых нет. Как рассказал министр здравоохранения региона Сергей Мухин, пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
На снятом с регистратора видео можно увидеть, как трамвай заносит в сторону, после чего он сталкивается сначала с одной маршруткой, а потом с другой. Причиной аварии, предварительно, стал сход с рельсов трамвая, следовавшего в центр. Из-за этого заднюю часть занесло, что привело к столкновению с маршрутками.
СМИ сообщили, что трамвайные пути на этом участке неоднократно горели, а в последнюю неделю жители часто жаловались на качество дорожного полотна. В администрации Тулы опровергли версию о том, что ДТП произошло из-за дефекта путей.
СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Тульская прокуратура также заявила, что проверит организацию перевозки пассажиров городским электрическим транспортом.
