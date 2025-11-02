В Липецке прошло заседание оперштаба с участием всех силовых ведомств из-за участившихся атак беспилотников на регион
Более 40 рейсов задержаны или отменены в аэропорту Краснодара из-за БПЛА
«Людям выдали матрасы и одеяла, чтобы они могли отдохнуть», — говорится в публикации.
По информации Mash, в данный момент в городе-курорте задержаны 28 рейсов на вылет в Москву, Уфу, Самару, Челябинск и Стамбул. На прилёт задерживаются 22 рейса, еще один на вылет — отменен.
Из-за ночной атаки беспилотных летательных аппаратов задерживаются почти два десятка рейсов в Сочи. Большинство вылетов из Сочи отложили на 4–5 часов, но есть и задержки на 11 часов.
