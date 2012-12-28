Компания из Подмосковья не сумела уложиться в срок и открыть сегодня мост на Плехановском спуске
В Липецке прошло заседание оперштаба с участием всех силовых ведомств из-за участившихся атак беспилотников на регион
В России
59
сегодня, 15:32
В Кузбассе 21 населенный пункт остался без электроснабжения
"На территории области зафиксировано четыре повреждения кровель на зданиях различного типа и 13 падений деревьев. Из-за сильного ветра были отключены от электроснабжения 54 населенных пункта. Без электроснабжения пока остается 21 населенный пункт", - написал Середюк.
В деревне Талая горела трава на площади 10 тыс. кв. м, ситуация осложнялась из-за сильного ветра. Также произошел пожар в полях Гурьевского округа из-за повреждения опоры ЛЭП. В Белово горела сухая трава на площади 800 кв. м. Все возгорания были потушены.
Кроме того, по словам губернатора, в Анжеро-Судженске частично обрушилась крыша школы № 12. Пострадавших нет, в настоящее время ведутся восстановительные работы.
0
0
0
0
0
Комментарии