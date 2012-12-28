Компания из Подмосковья не сумела уложиться в срок и открыть сегодня мост на Плехановском спуске
Новое ограбление во Франции: украдены драгметаллы на 12 млн евро
Нападение произошло в минувший четверг. По свидетельству очевидцев, грабители, приехавшие на автомобиле с мигалкой, выбили два окна в лаборатории с помощью взрывчатки. "Все продолжалось семь минут, на них были желтые повязки. Там было несколько мужчин, может быть, трое или четверо, с автоматами… Мы видели, как они загрузили свой автомобиль, небольшой фургон, прежде чем скрыться", — приводит издание свидетельство очевидцев.
По данным местных властей, в результате нападения пять сотрудников завода получили ранения. Стоимость похищенных драгоценных металлов оценили в 12 миллионов евро. Вскоре грабители были задержаны, об этом в тот же день рассказал в соцсети Х глава французского МВД Лоран Нуньес.
