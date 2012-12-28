Компания из Подмосковья не сумела уложиться в срок и открыть сегодня мост на Плехановском спуске
В России
сегодня, 17:03
Страхование заемщиков в этом году упало вдвое
Давление на сегмент оказывает отказ отдельных банков, включая крупнейшие, от обязательного страхования потребительских кредитов, сообщают «Известия». Эксперты подтверждают: такой тренд действительно присутствует на рынке. По словам управляющего директора по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексея Янина, сейчас банки делят клиентов на категории по кредитоспособности. «Премиальным» заемщикам полисы зачастую не предлагают, а «сомнительные» получают кредиты со страховкой.
Высокая ключевая ставка — 16,5% — снижает спрос на кредиты, отмечает глава проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Банки пытаются удержать клиентов: полисы не отменяются полностью, но при отказе от страхования ставка иногда не повышается.
Основной причиной снижения страховых взносов стало падение выдач ипотеки, для которой оформление полиса жизни обычно обязательно. По данным ОКБ, объем новых жилищных кредитов за год сократился на 53%, что напрямую повлияло на снижение страховых поступлений.
