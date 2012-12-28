Все новости
19-летние подруги пять месяцев обманывали Wildberries
Происшествия
Зона красного уровня расширилась
Происшествия
Два БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Происшествия
Сирены в Липецке: объявлен красный уровень
Общество
Неизвестный мужчина погиб на грязинской трассе
Происшествия
«Школа №77. Хотели позаниматься на спортивной площадке. Бах! Территория закрыта»
Общество
В овраге у водоёма нашли полускелетированный труп
Происшествия
4 ноября липчан угостят на Городище
Общество
Красный уровень введен в трех районах области
Происшествия
С крыши дома на Советской бросали бутылки под ноги прохожих
Происшествия
Эпичный полет «Чери» по улице Неделина сняла камера наблюдения
Происшествия
Коллективку и Сокол соединил новый мост
Общество
«Чери» вынесло на встречную полосу Неделина: разбиты четыре автомобиля
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +10
Погода в Липецке
Версия об обстреле трамвая пока не подтверждается
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сотрудники НЛМК отмечены ведомственными наградами
НЛМК Live
32-летняя липчанка не открывала дверь приставам и ругалась матом
Происшествия
Компания из Подмосковья не сумела уложиться в срок и открыть сегодня мост на Плехановском спуске
Общество
В России
54
сегодня, 17:03

Страхование заемщиков в этом году упало вдвое

Оформление полисов для заемщиков в России резко сократилось: по итогам II квартала взносы по кредитному страхованию жизни, страхованию от несчастных случаев и болезней, а также добровольному медицинскому страхованию упали почти вдвое — до 34,8 млрд рублей, следует из данных ЦБ. За первое полугодие общий объем взносов составил 76,5 млрд рублей, что на 40% меньше аналогичного периода прошлого года.

Давление на сегмент оказывает отказ отдельных банков, включая крупнейшие, от обязательного страхования потребительских кредитов, сообщают «Известия». Эксперты подтверждают: такой тренд действительно присутствует на рынке. По словам управляющего директора по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексея Янина, сейчас банки делят клиентов на категории по кредитоспособности. «Премиальным» заемщикам полисы зачастую не предлагают, а «сомнительные» получают кредиты со страховкой.

Высокая ключевая ставка — 16,5% — снижает спрос на кредиты, отмечает глава проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Банки пытаются удержать клиентов: полисы не отменяются полностью, но при отказе от страхования ставка иногда не повышается.

Основной причиной снижения страховых взносов стало падение выдач ипотеки, для которой оформление полиса жизни обычно обязательно. По данным ОКБ, объем новых жилищных кредитов за год сократился на 53%, что напрямую повлияло на снижение страховых поступлений.

Комментарии

