В Тамбовской области уменьшилось число выявленных фальшивых купюр
Большая часть подделок — пятитысячные купюры, их выявлено 15 штук, что на две больше, чем в 2024 году. Фальшивых купюр номиналом 2 000 рублей найдено две.
«Значительно меньше стало поддельных тысячных купюр: их число сократилось с 25 до 15 штук. Также в 2025 году обнаружены пять поддельных банкнот номиналом 100 долларов США», — сообщает издание.
