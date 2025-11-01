Все новости
19-летние подруги пять месяцев обманывали Wildberries
Происшествия
Зона красного уровня расширилась
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Происшествия
Два БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Эпичный полет «Чери» по улице Неделина сняла камера наблюдения
Происшествия
В овраге у водоёма нашли полускелетированный труп
Происшествия
Неизвестный мужчина погиб на грязинской трассе
Происшествия
Сирены в Липецке: объявлен красный уровень
Общество
«Школа №77. Хотели позаниматься на спортивной площадке. Бах! Территория закрыта»
Общество
4 ноября липчан угостят на Городище
Общество
Эпичный полет «Чери» по улице Неделина сняла камера наблюдения
Происшествия
Коллективку и Сокол соединил новый мост
Общество
Компания из Подмосковья не сумела уложиться в срок и открыть сегодня мост на Плехановском спуске
Общество
32-летняя липчанка не открывала дверь приставам и ругалась матом
Происшествия
«Чери» вынесло на встречную полосу Неделина: разбиты четыре автомобиля
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +10
Погода в Липецке
Версия об обстреле трамвая пока не подтверждается
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сотрудники НЛМК отмечены ведомственными наградами
НЛМК Live
Липецкая вечЁрка: три трупа, афера с Wildberries на 3,2 миллиона, и еда на Городище
Общество
В России
115
сегодня, 16:03

В РФ становится больше «токсичных» квартир с пожилыми собственниками

В России увеличивается число «токсичных» квартир, которыми владеют пожилые женщины.

Управляющий партнер Агентства «Генератор недвижимости» Константин Анохин заявил, что в России становится все больше «токсичных» квартир с пожилыми собственниками, которые невозможно продать из-за возраста владельца, — пишет Lenta.ru.

По его словам, риелторы все чаще отказываются от работы с лотами, которыми единолично владеют женщины старше 60 лет.

«Покупатели даже не рассматривают подобные варианты. На рынке это уже называют «бабка-террор»: риск потерять жилье через суд отпугивает всех участников сделки», — пояснил Анохин.

Он отметил, что причиной стали несколько громких случаев, когда покупатели подобного жилья лишались квартир после того, как бывшая собственница заявляла, что совершила продажу под давлением злоумышленников. Ситуацию осложняет и то, что титульное страхование не покрывает риски уголовных дел, связанных с мошенничеством. По мнению Анохина, проблему решит создание нового страхового продукта, который защитит обе стороны сделки.
квартиры
собственники
