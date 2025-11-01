Компания из Подмосковья не сумела уложиться в срок и открыть сегодня мост на Плехановском спуске
В РФ становится больше «токсичных» квартир с пожилыми собственниками
В России увеличивается число «токсичных» квартир, которыми владеют пожилые женщины.
По его словам, риелторы все чаще отказываются от работы с лотами, которыми единолично владеют женщины старше 60 лет.
«Покупатели даже не рассматривают подобные варианты. На рынке это уже называют «бабка-террор»: риск потерять жилье через суд отпугивает всех участников сделки», — пояснил Анохин.
Он отметил, что причиной стали несколько громких случаев, когда покупатели подобного жилья лишались квартир после того, как бывшая собственница заявляла, что совершила продажу под давлением злоумышленников. Ситуацию осложняет и то, что титульное страхование не покрывает риски уголовных дел, связанных с мошенничеством. По мнению Анохина, проблему решит создание нового страхового продукта, который защитит обе стороны сделки.
